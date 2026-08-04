Россияне рассказали о своем отношении к легализации криптовалюты

Госдума приняла закон о легализации криптовалют в России, который, как ожидается, вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Медиахолдинг Rambler&Co спросил интернет‑пользователей, как они относятся к началу регуляции валюты будущего, какие сценарии использования им кажутся интересными и чего они ждут от новой инфраструктуры.

Половина респондентов (52 процента) ответили, что не пользуются этим инструментом и поэтому не понимают, как легализация отразится на их жизни. При этом 22 процента считают, что криптовалюты лучше регулировать, чем оставлять в «тени», а еще 20 процентов давно ожидали такого шага как переход к цивилизованному рынку и понятным правилам. 6 процентов признались, что только после новости о легализации им стало интересно разобраться в криптовалюте подробнее.

При этом 69 процентов опрошенных россиян не видят для себя никаких сценариев использования криптовалют даже после легализации. Остальные уже понимают, для чего их использовать: 8 процентов назвали оплату зарубежных покупок, 6 процентов – долгосрочные инвестиции и диверсификацию накоплений, 4 процента – переводы и операции в рамках предпринимательской деятельности, а 13 процентов – в различных вариантах.

Наиболее важными условиями работы с криптовалютами респонденты называют не столько доступность инструмента, сколько понятные правила и защиту от рисков. 38 процентов хотят честной информации без обещаний быстрых доходов, 36 процентов – понятного закона и ясных ограничений, кто за что отвечает. Еще 16 процентов ждут надежных лицензированных площадок, которым можно доверять, а каждый десятый (10 процентов) – простых интерфейсов и поддержки пользователей, особенно новичков.

Уровень осведомленности о технологии пока невысокий. 54 процента участников признались, что почти ничего не знают о том, как работают криптовалюты. Еще 23 процента говорят, что слишком много разрозненной и противоречивой информации, которая мешает собрать целостную картину, 17 процентов знают базовые вещи, но хотели бы больше ясности и практических примеров. Хорошо ориентируются в теме и уже имеют собственный опыт только 6 процентов опрошенных россиян.

С этим связаны и ожидания от законопроекта. Так, 39 процентов хотят упрощения финансовых операций, а не усложнения. 23 процента ждут разъясняющего контента от медиа и экспертов, и столько же (23 процента) – удобных интеграций с привычными финансовыми сервисами. Полноценную альтернативу классическим деньгам как основной результат легализации назвали 15 процентов. Это еще раз подтверждает: для аудитории криптовалюта интересна прежде всего как регулируемый и понятный инструмент, а не как символ полной замены традиционных денег.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 23 по 30 июля 2026 года, в нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.