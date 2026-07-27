Россияне рассказали о своем отношении к пиарщикам

Ко Дню пиарщика, 28 июля 2026 года, медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, как они сегодня воспринимают эту профессию. Большинство опрошенных россиян (52 процента) ответили, что такие специалисты помогают брендам и людям выстраивать репутацию. Еще 36 процентов назвали пиарщиков мастерами «правильной картинки» и красивых текстов, 7 процентов – переводчиком с бизнес языка на «человеческий», который объясняет сложное простым языком. Образ «спасателя, который гасит конфликты», выбрали 5 процентов.

В повседневной жизни работа коммуникаторов воспринимается скорее как фоновая поддержка, чем отдельная специализация. Треть (33 процента) признались, что не отличат рекламщика, маркетолога и пиарщика – для них это единая сущность, которая отвечает за коммуникацию. 17 процентов считают, что «если я не замечаю пиарщика, значит он хорошо работает»: коммуникация должна ощущаться естественной. Еще 7 процентов говорят, что именно пиарщики помогают любимым брендам общаться с аудиторией. При этом 43 процента отвечают, что любую новость в средствах массовой информации воспринимают как часть чьей-либо пиар-кампании.

36 процентов участников опроса уверены, что пиарщик обязательно должен обладать профильным высшим образованием. 23 процента считают оптимальным сочетание базового гуманитарного вуза и практики. 28 процентов говорят, что в пиар можно прийти и без специального диплома, если есть опыт, талант и развитые навыки, а 13 процентов полагают, что достаточно курсов, стажировок и самообразования.

Ключевые тренды коммуникаций 2026 года также нашли отражение в опросе. Так, 54 процента респондентов считают, что пиарщикам должен сильно помогать ИИ или другие цифровые инструменты – от аналитики и текстов до визуала и мониторинга. 18 процентов назвали важным акцент на доверии и прозрачности: честные объяснения, аккуратное обращение с фактами. 16 процентов предполагают усиление роли соцсетей, блогеров и видеоконтента в работе с репутацией. Для 12 процентов заметен сдвиг от шумных имиджевых акций к более осмысленным и долгосрочным историям – по их ощущениям, в инфополе скандалов стало меньше, а стратегических сюжетов – больше.

При выборе качеств, которые кажутся важными для пиарщика, респонденты поставили на первые места умение анализировать (14 процентов), грамотный русский язык (13 процентов), коммуникабельность (13 процентов), стратегическое мышление (11 процентов), большое количество знакомств (9 процентов). Стрессоустойчивость, многозадачность, умение договариваться и оперативность менее популярны (по 8 процентов каждый). Эмпатию в числе важных качеств назвали 5 процентов, а навык антикризисного управления – 3 процента.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 12 по 17 июля 2026 года, в нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.