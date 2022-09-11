Россияне стали меньше пить алкоголь, привели в ТАСС слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 год снизилось почти на 43 процента. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литра на душу населения в год, то в 2021 году он составляет девять литров», — сказал Мурашко.

По словам министра здравоохранения, снизились также показатели заболеваемости и смертности, связанные с потреблением алкоголя. Он напомнил, что злоупотребление алкоголем увеличивает риск онкологических заболеваний, течение инфекционных болезней и способствует проблемам с сердцем. Кроме того, при регулярном распитии в организме развиваются выраженные изменения, которые приводят к дистрофическим и склеротическим изменениям мышц и внутренних органов, особенно печени и головного мозга, добавил Мурашко.

Ранее нарколог назвал безопасную для организма дозу алкоголя. При расчете безопасной дозы алкоголя необходимо учитывать множество факторов: пол, возраст, физическое и психологическое здоровье, хронические заболевания.