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Россиянин напал на своих родителей с ножом в Подмосковье

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Россиянин напал на своих родителей с ножом в Подмосковье
Фото: Depositphotos

В Красногорске 30-летний россиянин напал на своих родителей с ножом. Об этом сообщил Telegram-канал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по области.

По имеющимся данным, в квартире на Школьной улице между членами семьи произошел серьезный конфликт. Предположительно, в один из моментов наследник схватился за нож и нанес колото-резаные ранения своей 55-летней матери и 58-летнему отцу. Женщину и мужчину доставили в больницу. Уточняется, что первую решили лечить амбулаторно, второго госпитализировали.

Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье мать напала на сына с ножом в пьяной драке.

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