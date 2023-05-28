Россиянин подавился на чемпионате по поеданию хинкали и попал на видео

«А всем вокруг все равно! Я в шоке с людей, хуже животных», «Вроде откачали его», «Ужас! Люди не знают даже, как помочь в такой ситуации», «Блинами на скорость давились, водкой, кто больше выпьет, а теперь хинкали подоспели», «Зачем вообще надо было есть их с хвостиками?» — прокомментировали юзеры.

Ранее диетолог и нутрициолог Юлия Бобейка заявила, что такие конкурсы по поеданию хинкали рискованны и могут привести к госпитализации участников. Эксперт также заявила о смертельной опасности, которая может грозить конкурсантам.