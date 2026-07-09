Россиянка готовила убийство высокопоставленного военного в Москве из-за любви

Молодая россиянка готовила убийство высокопоставленного военнослужащего Минобороны из-за любви к украинскому куратору. Как пишет Baza, он внушил женщине, что продолжит с ней отношения после выполнения задания.

В результате теракт был предотвращен сотрудниками ФСБ.

Силовики рассказали, что злоумышленница сняла жилье недалеко от своей цели, установила камеры для наблюдения за ним и его авто. Трансляцию его жизни она передавала на Украину.

Впоследствии в эту квартиру должен был заселиться предполагаемый исполнитель теракта.

На данный момент женщина задержана и отправлена в СИЗО. Ее проверяют на госизмену.

Ранее сообщалось, что целью теракта был не только офицер Минобороны, но и объекты военной инфраструктуры, и ведущее предприятие военно-промышленного комплекса. Уточняется, что перед исполнением теракта женщина должна была выехать из России через Турцию и Молдову.