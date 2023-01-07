Перечислены препятствующие росту дохода карьерные ошибки

Препятствующие росту дохода карьерные ошибки перечислила в беседе с «Мослентой» HR-эксперт, основатель образовательной платформы для HR-специалистов topcareer Светлана Смольникова.

«Если, например, сотрудник не проявляет инициативу и не включается в рабочий процесс, он "обрезает" возможности компании. В ответ работодатель не может обеспечить ему карьерный и финансовый рост. Все взаимосвязано. А активная позиция способствует повышению», — сказала специалист. Она напомнила, что при освобождении вакансии больше шансов у сотрудника, который себя уже проявлял.

Мешают карьерному росту и два противоположных случая: редкая или, наоборот, частая смена работы. По словам Смольниковой, долгое пребывание на одном месте ограничивает возможности и развитие. Единственное исключение — это работа в прогрессирующей компании, где регулярно запускаются новые направления и требуется обновление функционала.

А частая смена работы не позволяет человеку реализоваться как профессионал. Это следствие другой проблемы, мешающей карьерному росту — необдуманного увольнения. Например, неправильно увольняться из-за конфликтов с коллегами, необходимо решить спорную ситуацию. Ошибочно бросать компанию вслед за руководством или ради создания своего проекта — имеет смысл сначала протестировать параллельно с основной занятостью. Иногда спешно покидают место работы новички: одни не выдерживают испытательного срока, а другие — новой среды. В таком случае, чтобы не испытывать стресс, Смольникова рекомендует обраться к психологу.

«Надо постоянно держать руку на пульсе. Рынок делает бизнес очень подвижным. То, что используется сегодня, завтра может потерять актуальность. Сейчас лучший путь — обучение. Берите знания у других людей, постоянно вращайтесь в системе», — посоветовала она.

Ранее был раскрыт способ найти баланс между работой и личной жизнью. Отсутствие этого баланса может привести к серьезным проблемам с физическим и ментальным здоровьем.