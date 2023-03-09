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09:18, 09 марта 2023
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Россиянин закрылся в квартире с сыном и открыл стрельбу по людям

Вооруженный житель Нижневартовска взял трехлетнего сына в заложники .

Россиянин закрылся в квартире с сыном и открыл стрельбу по людям
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Житель Нижневартовска Владимир Широков закрылся в квартире с сыном и открыл стрельбу по людям с балкона девятого этажа, сообщает SHOT.

«У меня два ружья. Я забаррикадировал квартиру. Я убью себя и своего сына. Скоро я усну. Двери я забаррикадировал, замки сломаны. У окон сижу я с двумя ружьями. Меня никто не возьмет. Я сделаю то, что должен», — процитировал мужчину SHOT.

Сообщается, что договориться с Широковым об освобождении ребенка пытаются его жена и мать. Они просят сдаться и отпустить сына. Из дома эвакуировали всех жителей. На месте работают ОМОН и снайперы, уточнили администраторы канала.

Ранее сообщалось, что запершийся с сыном россиянин выдвинул требования для освобождения ребенка. Он потребовал звонок от нескольких человек, включая председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Кроме того, он просит убить нескольких человек на городской площади.

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