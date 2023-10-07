61-летняя телесваха Роза Сябитова объяснила свое нежелание вновь выходить замуж

Неприличным для нового замужества назвала свой возраст 61-летняя телесваха Роза Сябитова.

«Есть ли возраст, когда замуж выходить уже неприлично? Каждая эпоха сама определяет такую точку невозврата. Я определила для себя 60 лет. И вот почему. Мне многое нужно еще сделать: укрепить финансовую основу семьи, помочь детям и внукам. Поэтому не могу отвлекаться на мужчин», — заявила она в личном Telegram-канале.

Сябитова решила экономить свои физические и эмоциональные силы и жить для себя и своей семьи. «Радуюсь всему, что у меня есть, и не желаю того, чего у меня нет», — подчеркнула известная сваха.

Ведущая шоу «Давай поженимся!» была замужем дважды. У нее есть двое детей.

Ранее Сябитова посоветовала желающим выйти замуж определить для себя цель брака.