Продюсер и предприниматель Яна Рудковская отреагировала на слухи об отъезде из России в своем Telegram-канале. По словам бизнесвумен, она находится в Подмосковье.

«Я в шоу-бизнесе с 2005 года. Чего только про меня, моего мужа и сына не писали журналисты, "псевдожурналисты" и блогеры, возомнившие себя журналистами», — возмутилась Рудковская.

Продюсер поддержала тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которой СМИ приписывают переезд в США. «Дорогая Этери Георгиевна, я не знаю, куда нас с вами все время отправляют, но я, как и вы, нахожусь в России. Мы даем им трафик, поэтому-то они вынуждены нести пургу в погоне за цитируемостью и сенсациями», — заключила Рудковская.

Ранее бизнесвумен пожаловалась, что ее фото с детьми, сделанное на отдыхе, заблокировали в соцсети. Рудковская рассказала, что на удаленном снимке ее сыновья Александр и Арсений запечатлены в шортах во время отдыха у моря.