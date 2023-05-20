48-летняя Рудковская в купальнике прокатилась на прозрачной лодке

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала романтичный отдых со своим мужем, фигуристом Евгением Плющенко на Мальдивах. В личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она показала, как супруг катает ее на прозрачной лодке по Индийскому океану.

«Любовь в каждом моменте», — подписала опубликованный ролик знаменитость. В кадре муж и жена предстали в купальных костюмах одинакового, лаймового цвета. Рудковская сидит в лодке, а Плющенко, находясь в воде, держит судно за нос и плывет вперед.