48-летняя Рудковская в купальнике прокатилась на прозрачной лодке
Яна Рудковская показала романтичный отдых с Евгением Плющенко на Мальдивах.
Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала романтичный отдых со своим мужем, фигуристом Евгением Плющенко на Мальдивах. В личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она показала, как супруг катает ее на прозрачной лодке по Индийскому океану.
«Любовь в каждом моменте», — подписала опубликованный ролик знаменитость. В кадре муж и жена предстали в купальных костюмах одинакового, лаймового цвета. Рудковская сидит в лодке, а Плющенко, находясь в воде, держит судно за нос и плывет вперед.
Поклонники в комментариях восхитились поступком Плющенко, красотой его жены и окружающей их природы. «Как красиво и романтично», «Вот он, настоящий Ариэль!», «Идеальные», «Яна, вы такая классная», «Красотка», «У вас классный купальник», «Незабываемые моменты», — написали они и пожелали семье приятного отдыха.
Ранее звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова заявила о поиске нового партнера, опубликовав серию фотографий в купальнике.