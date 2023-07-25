40-летняя Наталья Рудова в купальнике показала пресс

Актриса Наталья Рудова показала пресс на видео, которое опубликовала в личном Telegram-канале.

В ролике артистка снимает свое отражение в окне. На ней раздельный купальник красного цвета со вставками из золотых колец, а образ дополняют красная бейсболка и браслеты.

«Наташа, офигеть, огонь просто», «Это не огонь, а целая стихия», «Наталья, твоя фигура божественна», «Красотка», «Просто огонь девочка! Можно фото в купальнике да и побольше?» — написали поклонники.

Ранее Наталья Рудова показала фигуру в купальнике.