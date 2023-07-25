18:48, 25 июля 2023
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40-летняя Наталья Рудова в купальнике показала пресс
Актриса Наталья Рудова показала подписчикам пресс.
Актриса Наталья Рудова показала пресс на видео, которое опубликовала в личном Telegram-канале.
В ролике артистка снимает свое отражение в окне. На ней раздельный купальник красного цвета со вставками из золотых колец, а образ дополняют красная бейсболка и браслеты.
«Наташа, офигеть, огонь просто», «Это не огонь, а целая стихия», «Наталья, твоя фигура божественна», «Красотка», «Просто огонь девочка! Можно фото в купальнике да и побольше?» — написали поклонники.
Ранее Наталья Рудова показала фигуру в купальнике.