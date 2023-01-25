Известная телеведущая раскрыла подробности разговоров с детьми об «этом»

Подробности разговоров со своими детьми о сексе раскрыла в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная теле- и радиоведущая Тутта Ларсен.

«Есть две крайности: родители, категорически избегающие этой темы (мол, вырастет и сам узнает), и те, кто обрушивает все подробности физиологии взрослой жизни на ребенка, который всего лишь спросил, откуда берутся дети. Я за золотую середину», — заявила она.

Ларсен убеждена, что рассказывать детям о сексе должны именно их родители, а не соответствующие фильмы, психологи, такие же несведущие в теме ровесники или кто-то еще. Она посоветовала каждому решившемуся на такую беседу родителю выдавать информацию в соответствии с возрастом наследника.

«В четыре-пять лет мои дети вполне удовлетворялись информацией, что ребенок появляется на свет из живота, куда попадает через поцелуи мамы и папы. Но по мере взросления у них появляются новые вопросы», — рассказала телеведущая.

По ее мнению, важно показать ребенку, что разговоров об интиме не нужно стесняться и стыдиться. «Как вывести тему секса из контекста непристойности на уровень нормы? Помогают "официальные" термины: пенис, вагина, эякуляция, сперматозоид, яйцеклетка… Все эти научные слова не вызывают непристойных ассоциаций у ребенка», — поделилась Ларсен.

Важен также духовный аспект, добавила знаменитость. «Я стараюсь объяснять детям, что секс — это высшая точка доверия между мужчиной и женщиной. Что это удивительное чудо, дарованное им Господом, чтобы они плодились и размножались», — рассказала мать троих детей.

Ранее подходящий возраст для разговоров с ребенком об «этом» назвала известная певица 1990-х, ведущая «Дома-2» Ольга Орлова. Подписчики поинтересовались у нее, как лучше ответить семилетнему ребенку на вопросы о сексе.