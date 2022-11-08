Экс-солистка t.A.t.u рассказала о сложностях в отношениях с миллиардером

О сложностях в отношениях с мужем, миллиардером Дмитрием Спиридоновым рассказала «7Дней.ru» экс-солистка t.A.t.u Лена Катина.

«Он ужасно капризный в еде, ужасно капризный. Ему пытаешься что-то приготовить, а просит картофельное пюре и котлеты», — сказала знаменитость.

Катина вспомнила, что однажды пережарила стейк, и муж выбросил еду в мусор, оправдавшись тем, что не смог прожевать кусок мяса.

Ранее Волочкова рассказала о принципах отношений с миллиардером Сулейманом Керимовым. «Я думаю, что отношения между мужчиной и женщиной должны быть основаны на абсолютном уважении, доверии, честности, открытости, искренности, а не на какой-то коммерции», — сказала знаменитость.