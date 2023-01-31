Россиянам дали советы по общению при звонке с незнакомого номера

Советы, как общаться по телефону, если звонят с незнакомого номера, дали россиянам в беседе с «Лентой.ру» эксперты по информационной безопасности PRO32.

Отмечается, что в первую очередь надо проверить в поисковике номер абонента. При этом нельзя называть никакую личную информацию, в том числе паспортные данные, номера карт, имена родственников. Например, при звонке с упоминанием медицинского центра, в котором есть ваша карта, просят продиктовать личные данные, имеет смысл попросить связаться по электронной почте, которая точно есть в регистратуре.

«В случае, когда стало понятно, что на другом конце провода мошенник, нужно просто бросить трубку и заблокировать его. Нельзя разыгрывать злоумышленника, потому что он может обидеться и начать мстить: запустить смс-бомбер на номер телефона, передать его другим мошенникам», — предупредили специалисты.

Ранее были названы способы избежать обмана при приеме на работу. В первую очередь надо тщательно проверять информацию о работодателе.