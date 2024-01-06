Педиатр дала советы по проведению новогодних каникул с пользой для ребенка

Врач объяснила: чем более похожим на обычный день будет день праздничный, тем более безболезненным окажется возвращение к нужному графику после каникул. А чтобы войти в привычный ритм жизни было проще, нужно за несколько дней до конца праздников начать постепенно сдвигать режим к будничному.

Важно следить за питанием ребенка, продолжила Одинаева. На Новый год детям дарят много сладостей, и они не должны стать основой рациона даже на это время. По-прежнему важное значение имеют завтрак, обед, полдник и ужин: и желательно в приблизительно одинаковое время каждый день.

«Помните о том, что избыток жирной и высококалорийной пищи может вызвать нарушения пищеварения, а обилие шоколада и мандаринов — спровоцировать аллергическую реакцию», — отметила доктор.

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