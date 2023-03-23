В Подмосковье двух человек госпитализировали с сибирской язвой

С симптомами сибирской язвы в Московской области госпитализировали двух человек. О четвертом заболевшем на территории России в четверг, 23 марта, сообщает РЕН ТВ.

Стало известно, что двое мужчин недавно прибыли в подмосковный Сергиев Посад из Чувашии, где ранее были зафиксированы первые случаи заболевания. Собеседник издания сообщил, что симптомы сибирской язвы были обнаружены у четвертого заразившегося утром 23 марта, после чего его госпитализировали.

Накануне в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали о третьем заболевшем, которого госпитализировали в Подмосковье. По месту пребывания мужчины была проведена дезинфекция. Его так же госпитализировали. Специалисты управления начали эпидрасследование.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что сибирская язва не передается от человека человеку. Заразиться можно только при контакте с больным животным. В этом случае микроб проникает в тело через микротравмы человека. Кроме того, заражение возможно при употреблении прошедшего недостаточную термическую обработку мяса.

Следственный комитет России по Чувашской Республике возбудил уголовное дело по факту заражения жителей Республики сибирской язвой по статье 249 УК РФ («Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений»). Стало известно, что причиной заражения людей послужило недобросовестное отношение хозяина к содержанию быка, не вакцинированного против сибирской язвы. В результате при забое зараженного животного сибирской язвой заразились сосед подозреваемого, его супруга и еще один местный житель.

Ранее, 22 марта, стало известно о третьем выявленном случае. По данным СМИ, в Чувашии насчитывается 130 потенциально контактных пациентов, но лабораторно были подтверждены лишь три случая.