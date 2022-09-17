Люди
07:19, 17 сентября 2022
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Москвичи раскрыли причины для создания сада рядом с домом

Москвичи раскрыли причины для создания сада рядом с домом
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Причины для создания сада рядом со своим домом раскрыли «Мосленте» москвичи Евгения Ивановна и Николай.

«Я начиталась однажды Цицерона. Он написал, что тому, кто хочет долго жить — ну, как, сколько Господь даст, но работоспособно, нужно заводить сад. Цицерон приводил примеры, мол, те из его современников, кто этим занимался, до 70-80 жили. А тогда ведь люди жили по 30 лет», — сказала создательница сада.

Второй садовник-любитель, Николай создает свой зеленый уголок в Москве, поскольку из-за плотного рабочего графика нет имеет возможности ездить на свою дачу. Он признался, что захотел, чтобы около моего дома появился какой-то кусок природы, место, куда можно было бы выходить. «Да и соседи с удовольствием следили за тем, как здесь постепенно появляются зелень, цветы», — добавил москвич.

Ранее жительница столицы вспомнила о былом очаровании московского Поселка художников. Она рассказала, что часто бывала там в детстве.

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