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Известный садовод назвал пригодные для посадки на длинных майских выходных овощи

Известный садовод назвал пригодные для посадки на длинных майских выходных овощи
Фото: Shelley Pauls / Unsplash

Пригодные для посадки в период длинных майских выходных овощи назвал в беседе с «Мослентой» председатель общественной организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов.

Известный садовод отметил, что для каждого сезона есть своя группа сортов, высадкой которых можно заняться: никакие заморозки и даже лежащий на участке снег не пугают опытных дачников. «Позднеспелые сажаются в конце февраля — начале марта, раннеспелые — в апреле. В мае же я рекомендую сажать максимально холодостойкие овощи — редис, морковь, свеклу, а также салат, различную зелень», — сказал Туманов.

Собеседник «Мосленты» отметил, что некоторые люди в начале мая начинают сажать картошку, однако большинство приступает к этому с середины месяца. «Тут все зависит от погоды, от почвы. Но готовить картошку к посадке точно уже пора», — поделился он.

Ранее Туманов предостерег начинающих дачников от «бредовых советов» блогеров.

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