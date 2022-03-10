Известный садовод дал советы начинающим дачникам

Председатель общественной организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов в беседе с «Мослентой» дал советы начинающим садоводам-любителям.

«Если вы только начинаете познавать правила ухода за растениями на своем участке, не следует сразу брать на себя слишком много. Так, при обрезке деревьев не используйте пилу: это оружие для опытных садоводов. Учтите, что крупные ветви достаточно опасно вырезать, займитесь молодыми. Главный ваш инструмент — секатор, им вы не нанесете ущерба одно-, двух- или трехлетним веточкам», — поделился лайфхаком известный садовод.

Также он посоветовал начинающим дачникам освоить достаточно легкую, но важную процедуру — прививку деревьев. «Многие ошибочно предполагают, что это занятие только для продвинутых садоводов, но я учу прививать деревья даже детей, учеников третьего-пятого классов. Да, ножик острый, нужно за детьми приглядывать, но в целом справляются они прекрасно. Так что взрослым бояться точно нечего», — подчеркнул Туманов.

Ранее садовод рассказал о начале дачного сезона в 2022 году.