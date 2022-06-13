Известный садовод назвал главное качество хорошего огородника

Главное качество хорошего огородника назвал «Мосленте» председатель общественной организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов. По его мнению, профессионал «включает голову», прежде чем что-то делает.

«Главный орган садовода — это голова, а не руки или спина. Нужно всегда думать, прежде чем что-то делать или доверять какому-либо совету из интернета. Думающий садовод — это самый лучший садовод. Садовод, который не может думать, а только доверяет чужим советам, бесконечно работает, как раб у себя на фазенде, и ничего не получает. Нужно думать, наблюдать, запоминать, смотреть за реакцией растений на какие-то ваши действия. И пытаться учиться. Хороший садовод – это не тот, кто много знает, а тот, кто постоянно учится», — сказал Туманов.

Известный садовод отметил, что важной задачей для каждого огородника является получение максимально растянутого по времени урожая. Поэтому при походе в магазин желательно закупать семена разных сроков созревания. «Они бывают ранние, среднеспелые, поздние. Нужно ведь не только летом поесть, но и что-то отложить на зиму», — объяснил он.

Ранее Туманов рассказал о способах экономии на огороде.