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Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже якобы дефицитных товаров

Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже якобы дефицитных товаров
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В сети увеличилось число мошеннических онлайн-магазинов по продаже якобы дефицитных товаров. Об этом в разговоре с РИА Новости предупредил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он объяснил, что на фейковых сайтах россиянам предлагают купить дешево дефицитный товар. Оформляя покупку, со счетов людей списываются и пропадают деньги, однако никаких товаров они не получат.

Кузнецов отметил, что аферисты копируют дизайн оригинальных магазинов, а также занимаются активным продвижением своих страниц через сайты, которым люди уже доверяют. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, эксперт посоветовал совершать покупки только на проверенных сайтах, а также всегда читать отзывы о платформе.

Ранее была раскрыта схема мошенников с использованием клона «Госуслуг».

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