Самбурская нашла «идеальное платье» для встречи Нового года

Выбранное для встречи Нового года платье показала актриса Настасья Самбурская в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Звезда опубликовала запись из гардеробной, в ролике она продемонстрировала праздничный образ.

В видео Самбурская одета в обтягивающее платье темно-серого цвета с блестками и длиной до пола. Образ артистка дополнила неоново-желтыми туфлями на шпильке. «Кажется, идеальное платье для встречи Нового года найдено», — заявила она.

Ранее Самбурская раскрыла свои параметры. Звезда сообщила, что при росте 178 сантиметров она весит 63 килограмма. «Занимаюсь через день, ем как придется, просто умело владею техникой втягивания живота», — в шутку раскрыла актриса секрет своей фигуры.