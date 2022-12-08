Люди
15:23, 08 декабря 2022
1 мин.

Самбурская нашла «идеальное платье» для встречи Нового года

Самбурская нашла «идеальное платье» для встречи Нового года
Кадр: @samburskaya

Выбранное для встречи Нового года платье показала актриса Настасья Самбурская в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Звезда опубликовала запись из гардеробной, в ролике она продемонстрировала праздничный образ.

В видео Самбурская одета в обтягивающее платье темно-серого цвета с блестками и длиной до пола. Образ артистка дополнила неоново-желтыми туфлями на шпильке. «Кажется, идеальное платье для встречи Нового года найдено», — заявила она.

Ранее Самбурская раскрыла свои параметры. Звезда сообщила, что при росте 178 сантиметров она весит 63 килограмма. «Занимаюсь через день, ем как придется, просто умело владею техникой втягивания живота», — в шутку раскрыла актриса секрет своей фигуры.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.