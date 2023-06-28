17:38, 28 июня 2023
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Настасья Самбурская спародировала героиню Шэрон Стоун во время фотосессии
Актриса Самбурская повторила действия главной героини фильма «Основной инстинкт».
Кадр: @samburskaya
Действия главной героини фильма «Основной инстинкт», роль которой исполнила американская актриса Шэрон Стоун, повторила во время новой откровенной фотосессии российская актриса Настасья Самбурская. Видеозаписью со съемок она поделилась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Актриса снялась в оголяющем плечи и живот черном топе и в приспущенных джинсах.
«Основной инстинкт! Поехали!» — сказала Самбурская, картинно закинув ногу на ногу по аналогии со знаменитой сценой с участием Стоун.
Ранее Самбурскую в откровенном наряде сравнили с Моникой Беллуччи.