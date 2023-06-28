Настасья Самбурская спародировала героиню Шэрон Стоун во время фотосессии

Действия главной героини фильма «Основной инстинкт», роль которой исполнила американская актриса Шэрон Стоун, повторила во время новой откровенной фотосессии российская актриса Настасья Самбурская. Видеозаписью со съемок она поделилась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Актриса снялась в оголяющем плечи и живот черном топе и в приспущенных джинсах.