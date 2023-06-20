Люди
14:50, 20 июня 2023
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Самбурская в купальнике записала и опубликовала видео

Поклонники восхитились фигурой актрисы Самбурской.

Самбурская в купальнике записала и опубликовала видео
Кадр: видео @galya_anis / @samburskaya

Актриса Настасья Самбурская в купальнике записала и опубликовала видео на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Поклонники восхитились ее фигурой.

На кадрах артистка позирует в бассейне в слитном черном купальнике и темных солнцезащитных очках. В руках модель держит коктейльный бокал и оливки на шпажке.

«Господь всемогущий, как прекрасна эта женщина!», «Ну нереально красива!», «Что за невероятная женщина. В этом видео прекрасно все», «Шикарная», «Боже, какая вы красивая», — восхитились подписчики в комментариях.

Ранее Самбурскую в откровенном наряде сравнили с Моникой Беллуччи.