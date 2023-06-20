Актриса Настасья Самбурская в купальнике записала и опубликовала видео на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Поклонники восхитились ее фигурой.

На кадрах артистка позирует в бассейне в слитном черном купальнике и темных солнцезащитных очках. В руках модель держит коктейльный бокал и оливки на шпажке.