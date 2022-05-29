Пользователи сети вспомнили популярные самодельные игрушки из советского детства

Популярные самодельные игрушки из советского детства вспомнили пользователи социальной сети «ВКонтакте»(https://vk.com/wall-155154416_575617 под опубликованной в группе «Рожденный в СССР» фотографией одного из видов развлечений.

«В детстве у нас было большое разнообразие игр. Дети встречались во дворе и начинали перечислять, кто что знал. Много делали своими руками. Получалось подобие йо-йо, только жужжащее. И обруч проволокой или палкой катали», — написал автор публикации.

«Чего только не изобретали в СССР», «Было весело и интересно», «Помню, как я бегал с ним: обод от велика и палка между ободками и побежал», «В 60-х катали обручи. Надо было умудриться, чтобы катить с поворотами, и он не упал», «Тоже помню, как мальчишки катали так обручи», — написали юзеры.

Один из подписчиков заявил, что эти примитивные на первый взгляд самодельные игрушки с малых лет приучали мозг к максимальной активности и развивали богатую фантазию. Другая участница сообщества вспомнила о разнообразии занятий. По словам женщины, мальчишки сколачивали деревянные тракторы и машины с колесами и прицепами, а девочки шили тряпичных кукол и делали для них мебель.

Еще один пользователь социальной сети вспомнил о «Зоске»: к свинцовой пластинке проволокой прикрепляли кусок меха. И внутренней или внешней стороны стопы игроки ей жонглировали. Были виртуозы, которые больше тысячи раз набивали. Один из комментаторов вспомнил еще одно название волана: «У нас эта игра называлась "лянга"».

Ранее в сети назвали мечту детства мальчиков в СССР. «Несбывшаяся мечта мнoгиx! Был такой у друга, мы играли очень яростно. Аж игроки улетали», — подписал снимок с настольным хоккеем автор публикации.