Известный писатель назвал самое красивое место в Москве

Самое красивое место в Москве назвал в беседе с «Москвич Mag» известный писатель Александр Генис.

«Больше всего в Москве мне нравится — уж извините — Красная площадь, красивее которой в мире нет. Не так давно я был в Болонье, где находится кремль, очень похожий на московский, что и неудивительно — строили те же люди. Ощущение, будто в Болонье "Диснейленд", а в Москве — настоящий. Ничего более красивого, чем Красная площадь, я в Москве не знаю», — поделился Генис.

Писатель назвал Красную площадь архитектурным чудом, а расположенный на ней Мавзолей Ленина — самым красивым реликтом советской власти. «Он мне чрезвычайно нравится. Я никогда не был в Мавзолее, пока жил в Советском Союзе, впервые попал туда в 1993 году. Я стоял рядом с Лениным полчаса и рассматривал его — довольно сильное впечатление», — признался Генис.

Помимо Красной площади, писатель отметил такие столичные места как музей Пушкина, старую и новую Третьяковскую галерею. Генис признался, что хорошо себя чувствует на любом из московских базаров.

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