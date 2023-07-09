«Самого брутального москвича» заметили в столичном автобусе

Пассажир столичного автобуса с мультяшными татуировками на руке умилил пользователей сети. Соответствующая фотография появилась в Telegram-канале «Что там в Москве?».

На снимке изображен мужчина в салоне городского автобуса. На его правой руке — несколько разноцветных рисунков с персонажами американского мультсериала My Little Pony. Кроме того, на нем белая футболка с изображением розовой пони Пинки Пай, на сумке прикреплено множество тематических значков.

«Найден самый брутальный москвич», «Миленько», «Настоящий мужик, а не вот эти вот все», «Кем может работать повелитель единорогов?», «Милаш какой: и тату, и футболка», «Оригинально», «Супер класс», «Красава», — написали пользователи сети.

Некоторые юзеры предположили объяснения такого внешнего вида пассажира. «Воспитывает дочерей, нарисовал гримом рисунки. Секрет разгадан давно», «Это переводные картинки, а не тату. Небось, для любимой дочки старался, вон и майка с пони», «Он просто любит этот мульт, у него не только тату, у него еще куча значков на сумке», «Бурное детство у него было, наверное», «Любит человек "Мy little pony". Что такого-то?» — высказались они.

Ранее доктор Мясников назвал смертельно опасные последствия татуировок.