Многодетная Оксана Самойлова раскрыла личные лайфхаки при переутомлении

Многодетная блогер и модель Оксана Самойлова раскрыла личные лайфхаки при переутомлении, она поделилась ими с подписчиками на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Она посоветовала принять ванну и выпить глицин.

«Мои лайфхаки, когда я в шоке от усталости: принять ванну, глицин от невроза (это мне психотерапевт прописал), постараться уснуть», — написала знаменитость, опубликовав видео из ванной. Кроме того, при чрезмерном утомлении Самойлова призвала составлять план на следующий день, чтобы замотивировать себя с энергией и оптимизмом вставать утром.

Блогерша также поделилась с подписчиками историями, которые в последнее время произошли с ее детьми. Недавно ее восьмилетняя дочь Лея порезала руку, из-за чего девочке наложили швы, трехлетнего сына Давида укусила домашняя черепаха, а потом шестилетняя дочь Майя приехала домой с подозрением на ветрянку. «Кажется, я хочу исчезнуть, чтобы все как-нибудь без меня рассосалось», — призналась Самойлова.

Ранее Оксана Самойлова вскопала грядки для картошки и попала на видео.