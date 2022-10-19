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11:32, 19 октября 2022
1 мин.

Оксана Самойлова прогулялась в бикини «посреди океана»

Оксана Самойлова прогулялась в бикини «посреди океана»
Фото: @samoylovaoxana

В бикини прогулялась по небольшому островку в океане модель, блогер, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова. Видеозаписью прогулки она поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Посреди океана», — подписала ролик модель. В кадре она, улыбаясь и прикрывая глаза от солнца руками, идет босиком по песку, об который бьются волны. Часть видео снята с дрона.

Уже несколько дней Самойлова и Джиган с детьми и другими родственниками отдыхают на белой трехпалубной яхте. Точное место отдыха семейство не раскрывает.

Ранее Самойлова продемонстрировала наряд для рыбалки. Для отдыха на природе блогер выбрала короткий белый пуховик, свитер, бежевые спортивные брюки и коричневые угги.

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