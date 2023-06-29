10:31, 29 июня 2023
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Оксана Самойлова показала фигуру в латексном бикини
Блогер Оксана Самойлова в бикини опубликовала видео.
Фото: @samoylovaoxana
Блогер, модель Оксана Самойлова показала фигуру в латексном бикини. Видео она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Ваш любимый контент, как оказалось», — подписала знаменитость ролик из ванной.
Блогерша без макияжа и с убранными в хвост волосами позирует перед зеркалом в латексном бикини черного цвета и с золотой цепочкой на бедрах.
Ранее Оксана Самойлова в бикини раскрыла свой вес.