Психолог назвал основы здоровой самокритики

Основы здоровой самокритики назвал в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов.

По словам специалиста, важно анализировать свои ошибки и делать выводы, но при этом нельзя создавать саморазрушительные когнитивные и эмоциональные паттерны. Следует воздержаться от негативных оценочных суждений и общих высказываний в собственный адрес, вроде «Я дурак», «Я бестолковая», «Я ни на что не гожусь», «И во всем я такой», «У меня никогда ничего не получится» и «Я никогда себе этого не прощу».

«Ошибки время от времени совершают все, даже блестящие интеллектуалы и гении. Это совершенно не значит, что они дураки. Только то, что в данном конкретном случае поступили не оптимально. В каждом конкретном случае человек поступает наиболее доступным ему в тот момент и в тех условиях образом. Имея те ресурсы, знания, информацию, опыт, окружающие факторы, которые существуют в момент совершения действия, иначе он поступить просто не может», — объяснил Долгов.

Психолог отметил, что не стоит ругать себя и наказывать за поступки, а лучше провести работу над ошибками. Он посоветовал прибегнуть к технике «взгляда со стороны», то есть попробовать подумать о себе в третьем лице. Это, по мнению Долгова, выглядит примерно так: «В той ситуации он/она поступил так-то и так-то, потому-то... В следующий раз надо поступить вот так...».

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