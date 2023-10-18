Самолет Москва — Барнаул совершил экстренную посадку из-за состояния пассажирки

Самолет, летевший из Москвы в Барнаул, совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за резкого ухудшения состояния одной из пассажирок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу екатеринбургского аэропорта Кольцово.

По прилете оказалось, что 49-летняя женщина скончалась на авиасудне — прибывшие медики констатировали ее смерть.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало проведение доследственной проверки по факту случившегося. Сообщается, что погибшая во время полета начала задыхаться. После приземления самолета ее пытались реанимировать.

Ранее сообщалось, что пьяный пассажир попытался захватить самолет Магадан — Москва при посадке.