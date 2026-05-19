Самолет из Москвы вынужденно сел из-за конфликта между пассажирами

Самолет из Москвы в Иркутск вынужденно приземлился в аэропорту Сургута Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили ТАСС в Уральской транспортной прокуратуре.

«Приземлился самолет благополучно, соблюдение прав, ожидающих вылета пассажиров, на контроле», — рассказал источник агентства.

Собеседник журналистов из силовых структур региона заявил, что на борту между пассажирами произошел конфликт: один человек вел себя буйно. По его информации, в отдел полиции был доставлен мужчина 37 лет.

