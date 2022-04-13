Психолог назвала способы поднять самооценку

Несколько способов поднять свою самооценку назвала в беседе с «Мослентой» психолог-расстановщик Юлия Хадарцева. По ее словам, адекватность самооценки пропорциональна тому, насколько сильно человек ценит и уважает мать и отца.

«Поэтому в первую очередь, чтобы чувствовать себя ценными, необходимо увидеть, что у вас самые лучшие родители. А еще проработать все детские травмы, которые есть, и все те претензии, которые у вас накопились по отношению к отцу или матери», — объяснила эксперт.

Кроме отношений с родителями, на самооценку влияет и отношение человека к собственному телу — принимает ли и любит ли его. «Поэтому за телом важно следить, оберегать и заботиться: регулярно выполнять физические упражнения, радовать его здоровым питанием, правильно дышать, заниматься медитацией и йогой. Когда мы становимся уверенными в своем физическом теле, мы становимся уверенными в себе», — пояснила эксперт.

Еще одним важным пунктом она назвала человеческое окружение. Для поднятия самооценки стоит общаться с людьми, дающими поддержку и положительную энергию, и исключить общение с теми, кто дает лишь отрицательные эмоции. Для поднятия самооценки психолог советует завести «дневник побед», вносить в него все достижения в различных сферах и обязательно их анализировать.

«Ваша ценность растет пропорционально вашему росту. Поэтому обязательно уделяйте время развитию, самообучению, посещайте тренинги и курсы. Тогда и с самооценкой проблем не будет», — сказала специалист.

Ранее Хадарцева назвала способ завоевать уважение коллег.