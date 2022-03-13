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Россиянам назвали самые безопасные мессенджеры

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Россиянам назвали самые безопасные мессенджеры
Фото: camilo jimenez / Unsplash

Самыми безопасными мессенджерами на сегодняшний день являются FireChat, Bridgefy и Serval Mesh. В них сеть обмена сообщениями строится напрямую от устройства к устройству, пояснил директор по продуктовой стратегии Группы Т1 Сергей Иванов в беседе с агентством «Прайм».

Особенностью указанных мессенджеров можно назвать обмен сообщений с использованием протоколов Bluetooth и Wi-Fi. Пользователи могут не подключаться к интернету и не использовать другие телекоммуникационные сервисы оператора, пояснил эксперт. Передавая сообщения напрямую, сеть обмена строится из аналогичных устройств с установленным ПО. Таким образом информация не утекает в сеть. Однако Иванов предупредил, что данные в указанных мессенджерах можно передавать в радиусе не более 70-100 метров.

Специалист назвал россиянам и другие безопасные способы обмениваться данными. «Во-вторых, это корпоративные мессенджеры, которые дополнительно регулируются и защищаются корпоративной политикой безопасности и эшелонированной защитой. И в-третьих, как ни удивительно, это наименее популярные и востребованные мессенджеры, с маленькой аудиторией: злоумышленникам нет большого смысла взламывать их защиту, чтобы получить доступ к аккаунтам всего нескольких сотен человек», — перечислил их Иванов.

Ранее россиянам рассказали о новом способе мошенничества через популярный мессенджер Telegram.

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