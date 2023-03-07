Россиянки назвали самые необычные подарки на 8 Марта

Самые необычные подарки на 8 Марта назвали 1600 россиянок в ходе опроса сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Традиционный подарок женщинам в Международный женский день — цветы. Но и он способен удивить, если дарителем выступает мужчина, от которого такого знака внимания не ждали, или если выбор растения уж очень экзотичен. Для семи процентов женщин самым необычным подарком на 8 Марта стали цветы и комнатные растения», — говорится в сообщении.

Для шести процентов респонденток самыми неожиданными презентами стали домашние животные. По три процента удивились украшениям, сертификатам на активности или мастер-классы, одежде и обуви, по два процента — путешествию, игрушкам, кухонной утвари или посуде, бытовой технике. Еще по одному проценту из опрошенных в качестве подарка вручали сладости, смартфон, поделку, сделанную своими руками, инструменты для ремонта, автомобиль, портрет или картину, билеты в театр, в кино или на концерт, деньги, книги, спортивный инвентарь. Среди респонденток были женщины, кому на 8 Марта зачали ребенка, признались в любви или сделали предложение.

Также среди нестандартных подарков на 8 Марта оказались банка соленых огурцов, компас, летняя резина, набор рыбака, песня, лотерейный билет, будильник, песочные часы и живые бабочки.

Ранее россиянки назвали нижнее белье худшим подарком на 8 Марта. Так ответили 60 процентов респонденток.