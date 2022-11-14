Названы самые востребованные звезды шоу-бизнеса на новогодние корпоративы

Самых востребованных на новогодние корпоративы звезд шоу-бизнеса назвали «Известиям» опрошенные изданием эксперты.

Так, по словам президента Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлии Жоли, в этом году у заказчиков наибольший интерес вызывают артисты, определившие свою патриотическую позицию, например, SHAMAN.

По словам организатора концертных и корпоративных мероприятий Али Левшина, в число самых востребованных также входят Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров и Олег Газманов.

Стало также известно и о суммах, которые зарабатывают артисты на новогодних корпоративах. выступление Филиппа Киркорова в новогоднюю ночь обойдется заказчикам в 18 миллионов рублей. 40 минут выступления Димы Билана будут стоит пять миллионов рублей, в туже сумму обойдется исполнение хитов Niletto и Zivert. Выступление Клавы Коки будет стоить шесть миллионов рублей, а популярного певца 90-х — Шуры — два с половиной миллиона рублей, отметил Левшин.

Ранее была раскрыта стоимость нарядов Филиппа Киркорова для выступления на юбилее.