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12:40, 20 октября 2022
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Волочкова назвала свой самый экстравагантный поступок

Волочкова назвала свой самый экстравагантный поступок
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Свой самый экстравагантный поступок назвала балерина Анастасия Волочкова в интервью PROZVEZD. По ее мнению, это фотосессия в обнаженном виде, сделанная 10 лет назад на Мальдивах.

«На моем обнаженном теле были размещены камешки и песочек. Это был мой вызов тем людям, кто доставал меня своими шпионскими попытками сфотографировать меня в самый неподходящий момент на отдыхе из-за кустов. Или в те моменты, когда я переодевалась на показах», — вспомнила танцовщица.

Волочкова добавила, что после этих снимков преследователи так и не оставили ее в покое. «Наоборот, пытаясь подражать, все разделись, сделали карикатуры и фотожабы, но куда там — вспоминают фотографии только Анастасии Волочковой», — заявила она.

Ранее балерина раскрыла способ борьбы с хейтерами. Она поделилась фотографией с тренировки и рассказала, что регулярно сталкивается с завистью.

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