Сати Казанова назвала причину своих проблем с психикой

Причину своих проблем с психикой назвала «Мосленте» певица Сати Казанова.

«Популярность настигла меня в очень юном возрасте. Мне было всего 20 лет, когда проект "Фабрика звезд" взорвал все постсоветское пространство. Но у этой популярности было две стороны. Я мечтала о славе, и моя мечта сбылась, но, в то же время, мне пришлось пожертвовать здоровой психикой», — сказала Казанова.

Деньги, слава и роскошь, по словам знаменитости, им были чужды, тогда вдруг резко началась жизнь под названием «кружите меня семеро и поливайте шампанским». Она призналась, что не сойти с ума в этих обстоятельствах и удержаться от глупостей было довольно сложно.

«Только то воспитание, которое мне дали родители, и ответственность перед ними меня уберегли. Но, признаюсь, первые пять-шесть лет я куролесила, веселилась и наслаждалась той жизнью, которой у меня никогда не было», — добавила певица.

Ранее психолог назвала оптимальное для психики время просмотра новостей в день. По словам специалиста, сокращение времени просмотра новостей в сети до получаса в сутки помогает бороться с тревогой.