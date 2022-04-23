Экономист раскрыл способ спасти сбережения от дефолта

Глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в интервью агентству «Прайм» раскрыл способ спасти сбережения от дефолта. По его словам, безопаснее «разложить все по разным корзинам».

В частности, Коган посоветовал хранить деньги в валютах разных стран, так как изменения в их курсах могут смягчить последствия дефолта. Экономист также подчеркнул, что у страны достаточно средств, чтобы погасить все свои внешние долги. При подобном развитии событий ситуация будет отличаться от классического дефолта, предупредил Коган.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев раскрыл плюсы и минусы покупки золота.