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Экономист раскрыл способ спасти сбережения от дефолта

Экономист раскрыл способ спасти сбережения от дефолта
Фото: Jason Lee / Reuters

Глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в интервью агентству «Прайм» раскрыл способ спасти сбережения от дефолта. По его словам, безопаснее «разложить все по разным корзинам».

В частности, Коган посоветовал хранить деньги в валютах разных стран, так как изменения в их курсах могут смягчить последствия дефолта. Экономист также подчеркнул, что у страны достаточно средств, чтобы погасить все свои внешние долги. При подобном развитии событий ситуация будет отличаться от классического дефолта, предупредил Коган.

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