Налоговая приостановила операции по счетам компаний Оксаны Самойловой

Налоговая служба приостановила операции по счетам нескольких компаний модели и блогера, жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой, сообщает Shot. Деятельность бизнесвумен проверят по аналогии с деятельностью блогеров Валерии Чекалиной и Елены Блиновской.

Известно, что 35-летняя Самойлова владеет косметологической клиникой и агентством по подбору нянь. Кроме того, у нее есть свой косметический бренд. В совокупности все это приносит ей более миллиарда рублей. По отчетам за 2021 год на одном только бренде косметики Sammy Beauty Самойлова заработала 978 миллионов рублей, уточняет Shot.

На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жена Джигана нередко разыгрывает большие суммы денег и дорогие мобильные телефоны.

«На Самойлову оформлено ООО "Антураж", которое специализируется на торговле в интернете. Предположительно, через него она выводит деньги со своих суперлотерей», — пишет Shot.

Ранее о возможном аресте блогера Елены Блиновской из-за активной деятельности кураторов ее марафона в соцсетях заявили в правоохранительных органах. Стало известно, что в аккаунтах находящейся под домашним арестом предпринимательницы продолжают появляться призывы участвовать в ее марафонах.