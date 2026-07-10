Сдавший на 99 баллов ЕГЭ московский школьник пришел на пересдачу

Выпускник школы №57 в Москве Александр Щаницын, набравший 99 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по профильной математике, решил пересдать ЕГЭ. Об этом пишет ТАСС.

В беседе с журналистами будущий абитуриент заявил, что совершил глупую ошибку в первый раз и пришел, чтобы набрать максимально возможный балл.

«Я сегодня пересдаю профильную математику, потому что хочу получить 100 баллов. В первый раз, когда я сдавал, у меня получилось 99 баллов, я как бы довольно глупо ошибся, считаю, что готов на 100 и поэтому хочу получить полный балл», — рассказал молодой человек.

Ранее сообщалось, что школьники Москвы в текущем году показали рекордные результаты на ЕГЭ. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в сравнении с прошлым учебным годом число стобалльников выросло в два раза, а число набравших 300 баллов более чем в восемь раз.