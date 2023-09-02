Житель Подмосковья сделал девушке предложение на школьной линейке

Мужчина сделал предложение девушке на школьной линейке в подмосковной гимназии в Люберцах и попал на видео. Кадры, записанные очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Подмосковье №1».

По имеющейся информации, молодой человек во время праздничной линейки по случаю 1 сентября предложил матери первоклассницы выйти за него замуж.