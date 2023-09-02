20:00, 02 сентября 2023
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Житель Подмосковья сделал девушке предложение на школьной линейке
Мужчина сделал предложение девушке на школьной линейке в Люберцах.
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье №1».
Мужчина сделал предложение девушке на школьной линейке в подмосковной гимназии в Люберцах и попал на видео. Кадры, записанные очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Подмосковье №1».
По имеющейся информации, молодой человек во время праздничной линейки по случаю 1 сентября предложил матери первоклассницы выйти за него замуж.
«Я тебя очень сильно люблю. Готов с тобой шагать по жизни вместе. Выходи за меня замуж, пожалуйста», — произнес мужчина и встал перед девушкой на колено с кольцом.
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