Анна Седокова вспомнила о детстве в криминальном районе

О неблагополучном детстве в криминальном районе вспомнила певица Анна Седокова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артистка рассказала, что ее семья жила очень бедно.

«Я выросла в бандитском районе. Люди с шприцами в подъезде были моей повседневностью, выбитые лампочки в подъезде были моей реальностью», — написала Седокова. Она отметила, что ее родители развелись, когда она была совсем маленькой.

«Это была моя мечта: просто зайти в подъезд, где тебя не поджидает опасность», — добавила певица, подчеркнув, что ее мать и отец ссорились между собой, а она в это время просто «пыталась выжить».

Ранее Седокова вспомнила про новогодний подарок из бедного детства. «До сих пор помню, как Дед Мороз подарил мне колготки на Новый год. С блеском. Как же я была рада!» — поделилась она.