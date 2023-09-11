Анна Седокова в обтягивающем комбинезоне с глубоким декольте восхитила россиян

Видео в обтягивающем комбинезоне с глубоким декольте показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) певица Анна Седокова .

Перед объективом камеры знаменитость появилась в кружевном комбинезоне красного цвета. Волосы Седокова собрала в высокий хвост, в макияже сделала акцент на губы в красной помаде. Ее образ дополнили серьги, чокер, подвеска и часы.

«Вау», «Эта девушка меня убивает», «Богиня», «Шикарная», «Огонь», — написали поклонники.

Ранее 40-летняя Анна Седокова показала ягодицы в бикини.