Российская балерина раскрыла секрет идеальной фигуры

Секрет идеальной фигуры в разговоре с «Мослентой» раскрыла российская балерина, ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова.

Кретова сообщила, что не забывает о занятиях спортом даже в отпуске. К примеру, недавно балерина ездила заниматься в Большой театр в свой свободный день. «Буквально 40 минут потренировалась и поехала домой. Пока приготовила ужин, на часах уже было 23:00. Вот так и проходят мои выходные», — рассказала Кретова.

По словам 38-летней артистки, сейчас ее тело находится в такой форме, которой может похвастаться не каждая 25-летняя девушка. Танцовщица сообщила, что каждый день занимается растяжкой и предпочитает упражнения на укрепление различных мышщ. «Я тренируюсь, потому что люблю это. Хочу, чтобы мое тело как можно дольше оставалось в тонусе», — добавила Кретова.

Ранее поп-певец Филипп Киркоров раскрыл способ сбросить 30 килограммов.