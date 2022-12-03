Люди
11:12, 03 декабря 2022
1 мин.

Ида Галич продемонстрировала секрет «опасного» декольте

Ида Галич
Ида Галич
Кадр: @galichida

Секрет своего «опасного» декольте продемонстрировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная певица, видеоблогер и телеведущая Ида Галич. Она приклеила платье к телу скотчем.

«Это специальный двойной скотч. Он нужен для того, чтобы во время съемок все крепко держалось, так как декольте очень опасное», — заявила Галич и отклеила скотч перед камерой. Это далось ей нелегко.

После принятия душа знаменитость продемонстрировала подписчикам последствия применения такого секрета. «Я обладательница нежной кожи. Поэтому бесявое раздражение было ожидаемо», — призналась она, показывая красные следы на себе.

Ранее «честные» фото Галич в бикини восхитили пользователей сети. Они похвалили звезду за смелость показать себя без прикрас.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.