Ида Галич продемонстрировала секрет «опасного» декольте

Секрет своего «опасного» декольте продемонстрировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная певица, видеоблогер и телеведущая Ида Галич. Она приклеила платье к телу скотчем.

«Это специальный двойной скотч. Он нужен для того, чтобы во время съемок все крепко держалось, так как декольте очень опасное», — заявила Галич и отклеила скотч перед камерой. Это далось ей нелегко.