Ида Галич продемонстрировала секрет «опасного» декольте
Секрет своего «опасного» декольте продемонстрировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная певица, видеоблогер и телеведущая Ида Галич. Она приклеила платье к телу скотчем.
«Это специальный двойной скотч. Он нужен для того, чтобы во время съемок все крепко держалось, так как декольте очень опасное», — заявила Галич и отклеила скотч перед камерой. Это далось ей нелегко.
После принятия душа знаменитость продемонстрировала подписчикам последствия применения такого секрета. «Я обладательница нежной кожи. Поэтому бесявое раздражение было ожидаемо», — призналась она, показывая красные следы на себе.
Ранее «честные» фото Галич в бикини восхитили пользователей сети. Они похвалили звезду за смелость показать себя без прикрас.