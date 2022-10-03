Звезда «Универа» раскрыл секрет счастливого брака

Секрет своего счастливого брака раскрыл в интервью с Тeleprogramma.pro звезда сериала «Универ», актер Станислав Ярушин.

«У нас с женой минимум ссор. Да это и не ссоры даже. Скорее, легкое недопонимание, ситуации, которые всегда быстро разрешаются, так как мы оба очень отходчивые», — сказал артист.

Ярушин считает залогом успеха в семейной жизни личные качества супруги. По словам артиста, его жена Алена — женщина умная, мудрая, спокойно относится к специфике его профессии и терпит «творческих тараканов».

Ранее священник раскрыл формулу крепких отношений. «Есть простая формула, следуя которой, ты перестанешь чувствовать себя одиночкой в семье и будешь получать тепло и поддержку от близких: уважение — доверие — душевная близость», — рассказал он.