Молодая жена Петросяна раскрыла секрет счастливой жизни

Секрет счастливой жизни раскрыла в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), молодая жена юмориста Евгения Петросяна блогер Татьяна Брухунова. Она заметила, что многие люди не умеют благодарить.

«Человек, не испытывающий чувства признательности, не умеющий сказать спасибо, искренне отблагодарить словом, не может быть успешным и счастливым. Я в этом убеждена на сто процентов», — заявила Брухунова.

В пример она привела свою знакомую, с которой 14 лет назад снимала квартиру. По словам блогера, ее соседка с юности была очень красивой и ухоженной, но смотрела на все словно свысока. Высшая точка ее благодарности выражалась словами «ок» или «хорошо».

«Сейчас ей, как и мне, 33. Она по-прежнему эффектная, но совершенно одинокая и несчастная женщина», — рассказала жена Петросяна.

«Дарите окружающим улыбку и красивое слово "благодарю" как можно чаще. Вселенная не оставит вас без внимания! Ручаюсь!» — обратилась она к фолловерам. Многие подписчики поддержали ее точку зрения.

Ранее Брухунова заявила об отказе от новогоднего застолья. «Не понимаю я этой истории — есть ночью», — пояснила она.